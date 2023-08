Volpe impiccata a un cartello stradale | l' orrore in Sardegna

Gli investigatori della Forestale si sono riservati di fare approfondimenti sulla vicenda Di: Redazione Sardegna Live Un'immagine raccapricciante alle porte di Ales: unasopra il cartello stradale presente lungo la Strada provinciale 46 che porta al paese oristanese. Ad averla notata sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno subito fatto ...Unasopra il cartello stradale all'ingresso di Ales, il paese di Antonio Gramsci in provincia di Oristano. Un'immagine raccapricciante quella apparsa agli automobilisti in transito, che ...Gli investigatori della Forestale si sono riservati di fare approfondimenti sulla vicenda Di: Redazione Sardegna Live Un'immagine raccapricciante alle porte di Ales: unasopra il cartello stradale presente lungo la Strada provinciale 46 che porta al paese oristanese. Ad averla notata sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno subito fatto ...

Volpe impiccata su cartello stradale, foto choc in Sardegna Agenzia ANSA

La volpe è stata posizionata sui cartelli, con un cappio al collo, a seguito di un trauma precedente. Il corpo forestale cerca il responsabile ...Una volpe impiccata sopra il cartello stradale all’ingresso di Ales, il paese di Antonio Gramsci in provincia di Oristano.