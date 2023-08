Volley | l’Italia vince le Universiadi! Spettacolare medaglia d’oro per Recine e compagni | Polonia travolta

(Di lunedì 7 agosto 2023)ha conquistato lanel torneo dimaschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha sconfitto laper 3-0 (25-23; 25-18; 28-26) nell’intensa finale andata in scena a Chengdu (Cina): primo set dominato fino al 19-14, salvo poi subire l’aggancio a quota 20 e riuscire a spuntarla nel serrato finale; seconda frazione dominata in lungo e in largo; terzo parziale punto a punto fino al 20-20, poi affondo degli azzurri che però sul 24-21 si fanno annullare tre match-point, prima di chiudere la pratica ai vantaggi alla terza occasione utile. Si tratta del terzo sigillo perin questa kermesse, ma è il primo al di fuori del Bel Paese visto che nel 1970 si trionfò a ...

... Si è conclusa ieri, domenica 6 agosto , presso il Centro... la terza tappa del Campionato Italiano Under 16 di beach. ... oggi ha preso il via invece'appuntamento dedicato all'Under 18, ..., che ha chiuso al primo posto la Pool C, tornerà in campo nel pomeriggio alle ore 15.05 per affrontare'Egitto, quarto della Pool A. Martedì 8 agosto è previso un giorno di riposo durante ...... galeotta una partita di beachin cui Carlo e Christian, ... Era'estate del 2014. Un sorteggio li ha messi sulla stessa ...diventare papà 'Il nostro sogno impopolare e irrealizzabile in...