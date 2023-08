Voli e taxi | cambia tutto | cosa c' è nel decretone estivo nonostante le minacce di sciopero

Leggi anchee caro, misure in arrivo Sul tavolo del Cdm anche il decreto legge in materia die costo dei, quello sull'uso delle intercettazioni per quanto riguarda i reati legati ...Per contrastare la delocalizzazione delle imprese, nel decreto e' prevista l'estensione a 10 anni del termine per il recupero incentivi per le grandi imprese che delocalizzano. In materia di Golden ...Diversi i provvedimenti dentro ai Dl Asset Investimenti e Giustizia. Si va dalle misure per agevolare gli investimenti esteri in Italia a quelle per combattere il proliferare del granchio blu. Si ...

Taxi, Cdm approva l'incremento delle licenze fino al 20% AGI - Agenzia Italia

Il decreto stabilisce che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso ...Il Cdm ha approvato il decreto Asset, che contiene tra l'altro le norme relative al caro-voli e al settore dei taxi. Per quest'ultimo, il decreto stabilisce che le città metropolitane, i capoluoghi e ...