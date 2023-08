Visti | l' inchiesta si allarga | ecco le denunce snobbate degli ambasciatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) «Ho fatto saltare il tappo.Da quando ho denunciato la corruzione suid'ingresso, moltie diplomatici mi stanno chiamando. Ad oggi sono trentadue. E per riuscire a tenere tutto sotto controllo ho ingaggiato due avvocati e attivato un numero verde». A rivelarlo a Libero è Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia, eletto nella circoscrizione America Centro-Settentrionale, che ha denunciato un tentativo di corruzione. In pratica per un suo intervento sui funzionari che rilasciavano id'ingresso per l'Italia si sarebbe portato a casa 120mila euro al mese, più un bonus d'ingresso da 300mila. Lui non solo ha detto “no”, ma in accordo con la Guardia di Finanza, ha registrato tutte le conversazioni e poi ha denunciato. Da questa iniziativa, al momento, sono partire una dozzina abbondante d'inchieste. Il lavoro ...