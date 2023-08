Visibilia editore crolla in Borsa dopo il suicidio di Ruffino

(Di lunedì 7 agosto 2023) La scomparsa del presidente e amministratore delegato diLuca Giuseppe Realesi riflette in. Avvio pesante per la società in Piazza Affari: il titolo perde il 12% a 0,49 euro ed appare altrettanto pesante Sif Italia, (-12,29% a 0,44 euro) su Euronext Growth Milan, di cui lo stessoera presidente e amministratore delegato. Le condizioni del titolo dipeggiorano in giornata, con un calo del 25.45% (dati aggiornati alle 12.45 CEST). L’imprenditore è stato trovato morto dal figlio nella notte tra sabato e domenicaessersi suicidato con un colpo di pistola, arma che risulta regolarmente detenuta. L’autopsia sul suo corpo potrebbe essere eseguita già domani o mercoledì.deteneva il 7,87% delle quote societarie tramite ...

Dai primissimi accertamenti svolti nell'indagine sul suicidio di Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore che si è ucciso con un colpo di pistola sabato sera, non risulterebbe che il manager, a parte piccoli problemi salute, soffrisse di malattie gravi. Morte Ruffino, procura apre inchiesta Indagini per istigazione al suicidio in merito alla morte del presidente di Visibilia Editore, che si è sparato nella notte tra sabato e domenica, in casa a Milano La procura di Milano è al lavoro sull'ipotesi d'istigazione al suicidio in merito alla morte di Luca Ruffino.

"Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia, con cordoglio, la prematura scomparsa del ..."