... Toquinho sarà accompagnato sul palco dalla cantante Camilla Faustino in unalla musica ... la saudade di Tom Jobim, il genio dide Moraes, la lirica e le armonie di Baden Powell, ...... Toquinho sarà accompagnato sul palco dalla cantante Camilla Faustino in unalla musica ... la saudade di Tom Jobim, il genio dide Moraes, la lirica e le armonie di Baden Powell, ...Giovedì 10 e Domenica 20 Associazione SoundFe aps presenta due appuntamenti dedicati al genere swing con la The Swingers Orchestra per unai musicisti e compositori Count Basie, Benny Goodman ...

Vinicius, omaggio a Cristiano Ronaldo: un gioiello in suo onore ItaSportPress

Un nuovo ciondolo per Vinicius che ha optato per un omaggio a Cristiano Ronaldo, suo idolo, con numero 7 e iconica esultanza.«Estensioni Music & Light Festival» prosegue martedì 8 agosto (ore 21.30, ingresso libero) nella villa Comunale di Ostuni con Toquinho ...