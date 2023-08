Vietato irridere l’islam Il dibattito non solo scandinavo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Presto potrebbe essere illegale in Danimarca prendere in giro” scrive il direttore di Spiked, Brendan O’Neill. “Sul serio. In risposta a un’ondata di roghi del Corano – sia in Danimarca che nella vicina Svezia – il ministero degli Esteri danese ha rilasciato una dichiarazione straordinaria. Un’affermazione che dovrebbe far gelare il sangue a tutti coloro che credono nella libertà di parola. Lo stato potrebbe presto iniziare a intervenire, ha affermato, in situazioni in cui ‘altri paesi, culture e religioni vengono insultati’. In breve, il diritto di un danese di prendere in giro tutte le nazioni, gli dei, i profeti e le idee potrebbe dover essere sacrificato sull’altare della protezione dei sentimenti delle persone. Questo rappresenta un colpo mortale alla libertà di espressione. La dichiarazione del ministero degli Esteri arriva sulla scia di numerosi ...