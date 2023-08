VIDEO | Un tradimento che fa male | ma Jey Uso viene supportato alla grande dai fan dopo il match

(Di lunedì 7 agosto 2023) SummerSlam è ormai alle spalle, l’evento ci ha dato dei verdetti soprattutto per quanto riguarda la sfida in famiglia fra Roman Reigns e Jey Uso. Infatti Reigns è riuscito a mantenere la sua cintura e il ruolo da Tribal Chief sconfiggendo il cugino grazie all’intervento del rientrante Jimmy Uso. Jey abbattuto ma…il pubblico lo acclama Infatti Jimmy ha interrotto il conto che sembrava vincente del fratello, trascinandolo fuori ring e colpendolo con un Superkick prima di rimandarlo di nuovo sul ring, consegnandolo di fatto a Reigns che ha definitivamente chiuso i conti con una Spear attraverso un tavolo. Al termine del, a PLE ormai terminato, uno sconsolato Jey ha riflettuto su quanto successo risultando visibilmente scosso daldel fratello, ma se da una parte c’è unadelusione mista a rabbia per Main ...

Il colpo di scena è arrivato poco prima della fine, con Jimmy Uso che ha tradito suo fratello Jey, di fatto portandogli via la vittoria. Dopo la fine del Premium Live Event, Tamina Snuka, anche lei ...