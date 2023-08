VIDEO – Sommer | il saluto ai tifosi dell’Inter… In italiano!

(Di lunedì 7 agosto 2023) È la giornata di Yannall’Inter: dopo l’annuncio ufficiale e le prime parole, è arrivato anche ilcon ilainerazzurri. SALUTI – Yannè da oggi ufficialmente il nuovo portiere titolare dell’Inter. Attraverso i canali social del club, l’estremo difensore svizzero – con un buonissimo– ha già mandato i suoi primi saluti ai: «dell’Inter, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo a San Siro!». Piacere di conoscerti Yann #ForzaInter #WelcomeYann pic.twitter.com/WmZONOVUhp — Inter (@Inter) August 7, 2023 Questo ilcon le sue parole. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Nella stagione 2022 - 23 Yannha effettuato 19 parate per il Borussia Mönchengladbach contro il FC Bayern, stabilendo il record di parate in una singola ...Le immagini si riferiscono a un allenamento della Svizzera nel corso di Euro 2020: i portieri, tra cui il fresco interista Yann, indossano gli 'Strobe Glasses', che attraverso delle luci intermittenti promettono di sviluppare la reattività del ...Visite mediche al Coni per Yannche sarà il nuovo portiere dell'Inter.

Inter, Sommer è arrivato in Italia: i dettagli dell'accordo VIDEO Calciomercato.com

Al Milan, Sommer dovrebbe succedere al camerunense André Onana, che sostituisce lo spagnolo David De Gea al Manchester United. "È una nuova sfida per me e la mia carriera", ha dichiarato il portiere ...Le prime parole del portiere che ha sostituito Onana tra i pali nerazzurri: oggi il club nerazzurro ha ufficializzato il suo acquisto ...