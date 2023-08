Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA. IN VIA SALARIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE RIETI. TRAFFICATO IL LITORALE LAZIALE ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA; SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E LAVINIO; SULL’APPIA NEI PRESSI DI TERRACINA; E PIÙ A SUD SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE 18:15 VERRÀ EFFETTUATA VIA PONZA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...