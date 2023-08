Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. IN VIA APPIA CODE A TRATTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, RALLENTAMENTI NEL TRATTO MONTEROTONDO SCALO – FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA. NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, RICORDIAMO CHE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITÀ VELOCE PONZA-ANZIO DELLE 17:30 E FORMIA – PONZA DELLE 18:15. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...