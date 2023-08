Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA AL TRAFFICO VIA PORTUENSE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA; LA STRADA, LO RICORDIAMO, ERA STATA CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI PER UNA VORAGINE CHE SI ERA APERTA ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1NAPOLI, SEGNALIAMO UN MEZZO PESANTE FERMO SULLA PRIMA CORSIA TRA COLLEFERRO E ANAGNI DIREZIONE NAPOLI; RACOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA. TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE, A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE PONZA-ANZIO DELLE 17:30 E FORMIA – PONZA DELLE 18:15. ED INFINE, QUESTA SERA AL CIRCO MASSIMO, DALLE 21, IL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT. DIVIETI DI SOSTA ...