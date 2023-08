Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE, A CAUSA DEL MALTEMPO, QUESTO POMERIGGIO NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITÀ VELOCE PONZA-ANZIO DELLE 17:30 E FORMIA – PONZA DELLE 18:15. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00. DOPODICHÉ, IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS ...

