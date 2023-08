Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGLI AGGIORNAMENTI RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONESUD RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA-NAPOLI LA CIRCONE è REGOLARE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO LUNGO IL LITORALE LAZIALE A SUD DISI RALLENTA SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, VERSO SAN FELICE CIRCEO CI SPINGIAMO Più A SUD PER TRAFFICO CODE SU VIA DOMIZIANA IN PROSSIMITà DI VIA DE GASPERI, VERSO FORMIA E A FORMIA SI RALLENTA SIA SU VIA VITRUVIO SIA SUL LUNGOMARE REPUBBLICA TRA LE DUE ROTATORIE, ...