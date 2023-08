Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO A LATINA RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, LA CIRCONE è REGOLARE TRA VIA DEL LIDO E BORGO PIAVE, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SU VIA DEI MONTI LEPINI, NEL FRUSINATE, CODE PER UN INCIDENTE A FONTANA DEI CONTI II RIMANIAMO SU VIA DEI MONTI LEPINI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, SIAMO A VALLE FIORETTA, LE CODE INTERESSANO I DUE SENSI DI MARCIA ANDIAMO ORA SUL LITORALE LAZIALE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ARDEA E TORVAIANICA, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CANCELLATA LA CORSA UNITÀ VELOCE PONZA-ANZIO DELLE 17.30 INVECE LA FORMIA-PONZA DELLE 18.15 IN ...