Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 09 | 15

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO IN STRADA INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD, INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, CODE TRA FIANONO E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE CI SPOSTIAMO ORA NELLA CAPITALE, VIA PORTUENSE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UNA VORAGINE, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, È STATA RIAPERTA INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 08.45 PONZA ANZIO DELLE 17.30 E FORMIA ...