Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 7 agosto 2023)DEL 7 AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLAUNICHE ECCEZIONI SONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 08.45 PONZA ANZIO DELLE 17.30 E FORMIA PONZA DELLE 18.15 PASSIAMO AL ...