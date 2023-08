Via Poma 33 anni dopo | così l’Italia cominciò a seguire le indagini sull’assassinio di Simonetta Cesaroni Un libro ripercorre la storia del delitto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Via-Anatomia di unè il-inchiesta di Igor Patruno e Luca Dato per Armando editore, in uscita il 10 agosto.tutte le fasi dell’omicidio di, la ragazza di Roma Sud che trovò la morte, il 7 agosto del 1990, in un palazzotto di Prati, sede dell’Aiag, l’Associazione italiana degli ostelli della gioventù. Unconsegnato dagli autori anche alla procura di Roma: contiene atti di indagine inediti con testimonianze, alibi poi caduti, tracce di Dna mai riscontrate e intercettazioni che risalgono ai giorni dell’omicidio. Nel corso degli ultimi 33ci sono stati tre indagati, poi tutti prosciolti e nessun colpevole. L’assassino della ragazza di Cinecittà è ancora a piede libero. Quasi un anno fa sono state ...