Veronesi lancia la sua associazione lirica | stanchezza dei cliché della sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una scelta che ha fatto discutere. E ha portato un genere musicale e artistico, solitamente riservato ad una nicchia di appassionati, alla ribalta di giornali, televisioni e social. Una nuova presa di posizione contro la libertà artistica che, pare essere possibile, solo con l'approvazione dell'intelligenzia di. E l'annunciocreazione di un soggetto in difesa. Dopo l'episodiocontestazione bendataregia sessantottina di bohème, Albertola costituzione di un'europea denominata Save Opera. “Ho ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà e condivisione per la contestazione di bohème. È stata una scelta difficile, non in linea con il mio stile professionale, ma non ...