Verdellino | stroncata da malore mentre va a fare la spesa

(Di lunedì 7 agosto 2023). Una donna di 65 anni, Ippolita Recchia, è morta per unimprovviso nel tardo pomeriggio di domenica (6 agosto) nel piazzale del supermercato Iperal di via Vienna, a. Attorno alle 18 la donna stava per entrare al supermercato perla, quando in seguito a una caduta sulle scale che le ha provocato leggere ferite, ha perso i sensi e si è accasciata al suolo colta da. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare la 65enne, che è deceduta poco dopo i primi sintomi di malessere. Sul posto sono arrivate immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano, un’automedica da Bergamo e i carabinieri di Treviglio.