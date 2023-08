Veicoli storici | firmato il decreto attuativo per le targhe originali

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilentrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (forse oggi) e diverrà applicabile dal 76° giorno successivo.: Salvini firma ilper l'...

Nel panorama dei, l'Italia ha compiuto un passo decisivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via al decreto attuativo per la legge 178 del 30 dicembre 2020, delineando una ...Un buon premio di consolazione per l'ex parlamentare, anche lui non eletto, con la passione dei motori: a Montecitorio è stato, dal 2021, presidente dell'Intergruppo. Nel cda della ......e determinazione ha seguito questo lungo percorso che per gli appassionati ha una grande importanza dando loro la possibilità di ristabilire l'originalità più completa dei propri, e ...

TARGHE ORIGINALI VEICOLI STORICI: IL MINISTERO ... Automotoclub Storico Italiano

Buone notizie per chi possiede una macchina d'epoca. D'ora in poi si potrà richiedere la targa storica della propria auto. Così i proprietari delle quattro ruote di tempi andati che vogliano rivivere ...In Italia si contano più di 500mila appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici autentici e si stima possano essere non meno di 5mila le richieste di targhe originali avanzate annualmente alla ...