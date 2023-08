Vangelo di oggi 7 Agosto 2023 | Mt 14 | 13-21 | Video commento

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 7, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Gesù disse loro: Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare”. “Sono gli stessi segni che Gesù ha compiuto nell’Ultima Cena; e L'articolodi: Mt 14,13-21proviene da La Luce di Maria.

Matteo 14,22 - 36 - Lunedì della XVIII Settimana del TO (7 agosto 2023) - La nostra vita assomiglia molto alla pagina deldi. Siamo tutti un po' in balia delle onde e tante volte è buio, e anche se ci mettiamo tutte le nostre forze sembra che questo non basti. Allora proprio in quei momenti il Signore non ci ...Quali messaggi vengono da questa Gmg Il messaggio forte del: non avere paura , quello ... In parrocchia magari frequentano persone anziane, mail contatto che permette il pellegrinaggio ha ...Francesco li incontreràpomeriggio nella Base Aerea di Figo Maduro. Messaggio ai ragazzi Una ... questo siete voi: il santo Popolo fedele di Dio che cammina nella gioia del!". Il grazie ai ...

l Vangelo di oggi, domenica 6 Agosto 2023 ATNews

Matteo 14,1-12 - Sabato della XVII Settimana del To (5 agosto 2023) La cronaca della morte di Giovanni Battista, così come ce la riporta il Vangelo di Matteo, non è solo il resoconto della violenza ...Il brasiliano cita il Vangelo e poi sbarca in Italia: «Non abbiate paura, solo credete». Oggi visite a Villa Stuart ...