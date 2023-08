Uomini extracomunitari che uccidono le donne

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'ultimo caso, raccapricciante, è quello di Rovereto. Una donna di 61 anni stava rincasando quando, attraversando il parco cittadino, è stata aggredita da un uomo. Giù i pantaloni, calati con forza, e buttata a terra. Il tentativo, vano, di resistere. Calci, pugni, ancora calci e sempre più pugni. Spunta un sasso. Le grida e la scena richiamano l'attenzione dei residenti della zona che chiamano le forze dell'ordine e le ambulanze. Per la 61enne non ci sarà nulla da fare, morirà poco dopo essere arrivata in ospedale. L'uomo, invece, viene fermato. Bloccato con un taser, Nweke Chukwuk nigeriano senzatetto di anni 37, vagava nel quartiere Santa Maria. Indisturbato. L'uomo, se così possiamo definirlo, doveva essere espulso ma si trovava in Italia perché provvisto di "obbligo di dimora". Uno strumento in pieno contrasto con la sentenza di espulsione e che, addirittura, la annulla. Il caso ...

... dice che le donne, in CasaPound, fanno le stesse cose degli. E che in futuro si vede moglie ... "E non mi chiedere se aiuto anche glisenza permesso di soggiorno. Ovvio che sì. Li ...Per questo motivo , in assenza di permessi di soggiorno, i cittadinisono spesso ...retribuzioni da fame(le braccianti in nero guadagnano 25 - 28 euro al giorno contro i 40 degli)...Nell'ambito delle operazioni di Polizia sono stati impiegati circa 20e donne appartenenti, ...di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini...

Secondo quanto ricostruito, è avvenuto in via Crispi: l’uomo è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale ...Attimi di paura a Napoli per una violenta rissa tra extracomunitari che è scoppiata in via Bologna nel quartiere Vasto ...