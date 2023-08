Uomini e Donne | chi potrebbero essere i nuovi tronisti

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 7 agosto 2023)è ancora nel bel mezzo della sua consueta pausa estiva. Il dating show condotto e diretto da Maria De Filippi tornerà a settembre con parecchie novità. Anche se manca più di un mese, il pubblico già esprime le proprie preferenze su chi vorrebbe vedere sul trono della prossima stagione. Ecco chi. Manca circa un mese al ritorno in tv didopo la pausa estiva. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda già dall’11 settembre con tante novità. E visto che si avvicina la data del ritorno cominciano a circolare sul web tante ipotesi su chi potrebbe salire sul trono per questa nuova edizione. Non mancano in lista anche alcuni volti che abbiamo conosciuto quest’estate a Temptation ...