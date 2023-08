Unwanted | Marco Bocci protagonista nel trailer della serie Sky Original

(Di lunedì 7 agosto 2023)è la starnuovatv Skyin arrivo in autunno,, ambientata durante una crociera. Sky ha pubblicato online il primo teaserdi- Ostaggi del mare, laSkyin arrivo in esclusiva sulla piattaforma satellitare e su NOW nel mese di novembre. Protagonistiproduzione sonoe l'attrice tedesca Jessica Schwarz. Laracconta gli avvenimenti generati a bordo di una nave da crociera piena di occidentali che salva un gruppo di migranti dal naufragioloro barca. La trama di- Ostaggi del mare verte sulle storie dei passeggeri e ...

Creata da Stefano Bises e scritta con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero,- Ostaggi del mare è prodotta per Pantaleon da Dan Maag,...- Ostaggi del mare è liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del ......Original- Ostaggi del mare , in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a novembre e, nel frattempo, apprezzabile nelle prime, drammatiche immagini del teaser trailer . Con...

Marco Bocci è la star della nuova serie tv Sky Original in arrivo in autunno, Unwanted, ambientata durante una crociera.Unwanted - Ostaggi del mare è una nuova serie tv che andrà in onda da novembre su Sky e in streaming su Now. (ANSA) ...