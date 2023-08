Università | Unicamillus | bandi test per posti aggiuntivi a Medicina Odontoiatria e sanitarie

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. -, l'medica internazionale di Roma, ha pubblicato i termini per partecipare ai nuovidi ammissione riguardanti i corsi di laurea ine ...

Roma, 7 ago. -, l'medica internazionale di Roma, ha pubblicato i termini per partecipare ai nuovi bandi di ammissione riguardanti i corsi di laurea in medicina, odontoiatria e professioni ...Mentre l'di Milano S. Raffaele e ladi Roma hanno già svolto le prove, rispettivamente a marzo e a maggio scorsi. Il test Ci pensano i singoli atenei Sul tema 'questionari', ...... da segnalare i corsi di laurea tenuti presso l'Cattolica del Sacro Cuore, dall'Campus Bio - medico, e da, tutte a Roma. Ci sono poi il corso in modalità semi ...