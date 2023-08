Universiadi | pallavolo | Polonia ko 3-0 in finale e l' Italia conquista la medaglia d' oro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Chengdu, 7 ago. - (Adnkronos) - La Nazionale maschile diha vinto lad'oro alledi Chegdu in Cina. Gli azzurri inhanno superato 3-0 (25-23, 25-18, 28-26) laal termine di un match durante il quale i ragazzi guidati in panchina da Vincenzo Fanizza sono stati assoluti protagonisti e bravi in tutti i fondamentali. Per la Nazionale maschile azzurra si tratta della terzad'oro della sua storia dopo i successi nel 2019 a Eboli e nel 1970 a Torino. Un successo, quello ottenuto oggi a Chengdu, frutto della buona prova di tutta la squadra capace di stare sempre in testa nel corso della gara e a rimanere concentrata nei momenti chiavi del match. L'chiude i Giochi Universitari con un bilancio di cinque vittorie contro ...

