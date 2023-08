Universiadi 2023 | scherma | l’Italia chiude con otto medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023) Chengdu – Sicon una medaglia di bronzo l’Universiade di Chengdu per laitaliana. Terzo posto per la squadra di fioretto maschile (in pedana con Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi e Tommaso Martini). Quarta posizione per la formazione azzurra di sciabola femminile composta da Giulia Arpino, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini ed Eloisa Passaro. Meritata terza piazza per la squadra di fioretto maschile. Gli azzurri hanno iniziato la giornata con la larga vittoria nel tabellone da 16 contro il Sud Africa per 45-17. Nei quarti di finale la formazione composta da Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi e Tommaso Martini ha superato agilmente l’Ungheria con il punteggio di 45-15 raggiungendo così la possibilità di vincere una medaglia. Stop in semifinale poi perche è stata battuta dalla ...