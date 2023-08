L'interesse artistico e losi sono tradotti nella collezione Armonie naturali , ispirata alle piante del Giardino di Cristallo di Padova . In questa raccolta il paesaggio entra nel dipinto e ...Fondamentale allora è losulla mobilità a Nora, uno dei punti di forza del progetto bioarcheologico. Nessuno finora aveva mai studiato isotopicamente provenienza e mobilità geografica. Al ......climatiche precedenti - spiega Carrer del Dipartimento Territorio e Sistemi agro - forestali-... Per questo- descrive una nota dell'ateneo di Padova - è stato utilizzato un nuovo metodo ...

UniPd, studio sul Dna apre strada a nuovi bersagli terapeutici Adnkronos

Ora, uno studio dell’Università di Padova dimostra per la prima volta che gli iMs, così come i G4s, non solo sono presenti in cellule umane vive, e quindi in condizioni non acide, ma anche che ...del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova e prime autrici dello studio -. Visto il coinvolgimento in ruoli chiave della biologia cellulare, iMs e G4s rappresentano nuovi ...