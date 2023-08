Un’idea di Nikita diventa una proposta di legge | taxi gratis fuori dalle discoteche

...atavolo governativo per trovare soluzioni sul tema della sicurezza stradale, avrebbe lanciato la proposta che ora rivendica. L'del taxi davanti le discoteche . Le dichiarazioni di...Dietro la sperimentazione dei taxi gratis all'uscita dalle discoteche per chi - sottoponendosi all'alcoltest - superi i limiti imposti dalla legge per mettersi alla guida, ci sarebbediPelizon, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. A dichiararlo è lei stessa con alcuni post sui suoi profili social. "È ufficiale, è stata approvata la mia...C'è anchediPelizon dietro la sperimentazione voluta dal Governo, che offrirà taxi gratis all'uscita delle discoteche per riportare a casa chi non supera il test anti - alcol. A rivelarlo è ...

Taxi gratis fuori dalle discoteche, l'ex del Grande Fratello Nikita ... Open