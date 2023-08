Un’estate al mare | prezzi da schiattare… Ma il governo può fare qualcosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) di Leonardo Botta Guardavo in tv un dibattito sul caro vacanze (sottotitolo: “l’estate salata degli italiani”, ahinoi non solo per le concentrazioni minerali dell’acqua marina) focalizzato su un problema che riguarda milioni di vacanzieri (quelli che non hanno il cinquanta metri ormeggiato a Porto Cervo e il posto riservato al Billionaire o al Twiga Beach Club); i quali, preso atto dell’aumento deidelle strutture ricettive, affrontano l’antipatico dilemma di come farsi du’ bagni compatibilmente con il proprio budget familiare. I relatori si confrontavano su se e quali misure dovesse varare ilper fronteggiare questa bolla inflazionistica, a causa della quale oggi gli stabilimenti balneari (che al sud chiamano “lidi” e al nord “bagni”: appunto, spesso dei “bagni di sangue” per gli utenti) stanno diventando inaccessibili ai più. Qualcuno ...