Una donna in carriera | una vivace e frizzantissima commedia sull' arrivismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) UNAINTwenty seven ore 23.10. Con Melamie Griffith, Harrison Ford e Sigourney Weaver. Regia di Mike Nichols. Produzione Usa 1988. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Una segretaria di Manhattan ha forti ambizioni. Vuol fardiventare una manager. Ne ha le qualità. un bel cervello e un corpo fatto per peccare. L'occasione le si presenta quando la manager per cui lavora (una discreta vipera) ha un incidente in montagna. La segretaria la sostituisce in una trattativa. Si fa apprezzare dai pezzi grossi. Cosicchè quando la titolare arriva alla riscossa si trova sostituita tout court. Anche nel cuore dell'uomo indi cui era l'amante. PERCHÈ VEDERLO Perché è una'arrivisismo dove ...