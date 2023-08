Un Posto al Sole | anticipazioni 7-11 agosto 2023 | Damiano si mette nei guai | Marina ha un piano per smascherare Lara ma…

(Di lunedì 7 agosto 2023)Giordano (Nina Soldano) - UnalUnalda lunedì 7 a venerdì 11Messo al corrente da Eugenio Nicotera del fatto che Manuel potrebbe essere in possesso di una pistola,affronta la ex compagna deciso a capire cosa sia successo. Mariella fa fatica a mantenere segreta la rivelazione di Castresee, e non potendone parlare direttamente con Sasà, finisce per trovare un insospettabile interlocutore. Eduardo fatica a tenere a bada i componenti del clan, desiderosi di far valere la loro forza sul territorio. L’estrosa trovata di Mariella la porterà a chiarirsi con Sasà ma, come le farà notare Guido, per un problema risolto ce n’è subito un altro da affrontare. Nunzio prenderà una ...

Quando si ferma Un posto al sole ad agosto 2023: stop alla messa in onda della soap in onda su Rai 3, al suo posto "Le storie di UPAS".