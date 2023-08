Un Posto al Sole | anticipazioni 7-11 agosto 2023 | Damiano si mette nei guai | Marina ha un piano per smascherare Lara ma…

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 agosto 2023)Giordano (Nina Soldano) - UnalUnalda lunedì 7 a venerdì 11Messo al corrente da Eugenio Nicotera del fatto che Manuel potrebbe essere in possesso di una pistola,affronta la ex compagna deciso a capire cosa sia successo. Mariella fa fatica a mantenere segreta la rivelazione di Castresee, e non potendone parlare direttamente con Sasà, finisce per trovare un insospettabile interlocutore. Eduardo fatica a tenere a bada i componenti del clan, desiderosi di far valere la loro forza sul territorio. L’estrosa trovata di Mariella la porterà a chiarirsi con Sasà ma, come le farà notare Guido, per un problema risolto ce n’è subito un altro da affrontare. Nunzio prenderà una ...