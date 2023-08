Un milione di danno erariale | condannati 6 ex funzionari comunali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi euro diper canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli:6 exe amministratori del Comune. Si è conclusa con una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei exe amministratori del Comune di Caivano. Erano stati i carabinieri dell’allora tenenza dei carabinieri, oggi elevata a comando compagnia, a segnalare quanto stava accadendo. Le indagini hanno accertato che la mancata riscossione dei pagamenti era avvenuta per gli anni 2004/2009, per 422 unità abitative su 750; nonché, per gli anni 2009/2013, per 34 locali commerciali. ...