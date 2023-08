Un indagato nell’inchiesta per la morte della giornalista 41enne a Fasano Patrizia Nettis deceduta il 29 giugno

Ruffino non era mai statonè sentito dai pm come testimonesull'ex società del ministro che oggi all'apertura della Borsa ha subito anche una pensate perdita - 12 percento. ...A finire sottoper accesso abusivo a sistema ... L'indagine sarebbe scaturita da una dettagliata denuncia presentata'...se si è potuto risalire al presunto autore (oggi soltanto ""......dalla procura di Milano per istigazione al suicidio - l'...amministratore unico dell'azienda editoriale coinvolta'...che non lo coinvolge direttamente e in cui non risulta

Un indagato nell'inchiesta per la morte della giornalista 41enne a ... Noi Notizie