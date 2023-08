Ultimo Cdm prima delle ferie di agosto | dall’aumento delle licenze taxi fino al 20% alla lotta al granchio blu | ecco cosa si è deciso

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’ordine del giorno era fittissimo, il bancone dietro al quale i ministri siedono in sala stampa lo è altrettanto. Dopo quasi tre ore, si è concluso l’Consiglio dei ministridi. Approvate le norme più disparate: dgiustizia alle deroghe per superare il tetto di 240 mila euro di stipendio nella società per il Ponte sullo Stretto,diper ialle misure per contrastare la diffusione delblu. A spiegare i provvedimenti appena approvati a Palazzo Chigi, lunedì 7, ci sono il vicepremier Matteo Salvini e i ministri Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Carlo Nordio, Orazio Schillaci e Adolfo Urso. ...

L'esecutivo, nell'prima della pausa estiva, impegna quasi 3 milioni per contrastare il nemico giurato di cozze e vongole che in un anno, con la sua voracità, è riuscito a dimezzarne la ..."Nel Consiglio dei ministri abbiamo abrogato l'divieto che riguardava il Covid, ovvero il divieto di mobilità dalla propria abitazione e ...nel suo intervento alla conferenza stampa dopo il. ...Arriva il disco verde alla raffica di provvedimenti del governo nell'Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Dentro c'è di tutto: stop al tetto dei ... alla fine del, il tavolo è ...

Ultimo Cdm prima delle ferie di agosto: dall'aumento delle licenze ... Open

Via libera dal Cdm al “ prelievo sugli extra profitti delle banche, limitato al 2023 “. La misura, portata in Cdm dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è stata illustrata in conferenza stamp ...(Agenzia Vista) "Non ne abbiamo parlato in Cdm", così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha risposto, al termine del Consiglio ...