Ultime Notizie – ultime news su calciomercato Napoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’Arabia Saudita tenta Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del, legato al club azzurro da un contratto fino al 2024, non ha prolungato l’accordo con la società, che – secondo ledi– non chiude alla cessione del giocatore. Zielinski è nel mirino del ricchissimo Al Ahly, disposto ad offrire un ingaggio stagionale di circa 14-15 milioni di euro, con un incremento della proposta presentata un paio di mesi fa e respinta dal calciatore. Adesso, il rilancio potrebbe convincere il giocatore ad accettare la nuova destinazione. Ilsi sta muovendo per l’eventuale sostituto e da giorni è sulle tracce di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta. L’Arabia Saudita, in relazione al, torna nelle ...

Il centrocampista polacco del Napoli, legato al club azzurro da un contratto fino al 2024, non ha prolungato l'accordo con la società, che - secondo ledi calciomercato - non chiude ...... Vladimir Putin, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco anticipato durante i colloqui bilaterali in programma questo mese secondo lesulla guerra Ucraina - ...La chiamata alla moglie, in quel momento in vacanza. Il tono che sembra strano, quasi rassegnato. Poi le altre telefonate del figlio, senza risposta. E la scoperta del dramma. Resta un velo di mistero ...

"Erdogan proporrà a Putin un cessate il fuoco anticipato". LIVE Sky Tg24

Chiara Ferragni, in questo momento, si trova in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni suoi amici. Come è solita fare, in questi giorni, sta postando moltissime storie, foto e reel nel ...Al momento la conta dei morti delle due ultime tragedie del mare è ferma a due (rpt: due): un bimbo ivoriano di un anno e mezzo e una giovane connazionale portati, durante la notte, all'obitorio di ...