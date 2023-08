Ultime Notizie – Ucraina-Russia | ultime notizie di oggi 7 agosto sulla guerra

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vuole proporre al suo omologo russo, Vladimir Putin, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco anticipato durante i colloqui bilaterali in programma questo mese secondo le. Lo ha riferito all’agenzia Sputnik una fonte dell’amministrazione turca. “Il presidente offrirà la sua mediazione per risolvere il conflitto e ribadirà la tesi secondo cui non ci saranno vincitori dellae vinti nel processo di pace. Come sapete, Ankara ha più volte sostenuto un cessate il fuoco sostenibile e la ripresa delle trattative il prima possibile”, ha dichiarato la fonte. “Continuiamo i nostri sforzi.il presidente è ...

... Vladimir Putin, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco anticipato durante i colloqui bilaterali in programma questo mese secondo lesulla guerra Ucraina - ...Come rimanere aggiornato sullee analisi di mercato Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie Adnkronos

La corsa dell'inflazione ha fatto lievitare negli ultimi mesi il cosiddetto carrello della spesa. Pane, pasta e non solo, anche prodotti per l'igiene o per l'infanzia, con prezzi in continuo aumento, ...Le incursioni dei droni in territorio russo si sono intensificate nelle ultime settimane, anche se non hanno causato vittime e pochi danni materiali. Putin ha incolpato l'Ucraina a fine maggio per gli ...