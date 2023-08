Ultime Notizie – temperatura media globale +0 | 72 gradi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) A luglio 2023 ladell’aria è stata la più alta mai registrata in qualsiasi mese. È quanto emerge dal bollettino mensile del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S), realizzato dall’European centre for medium-range weather forecasts per conto della Commissione europea. Ladi luglio, spiegano da Copernicus, è stata di 0,72più alta delladi luglio tra il 1991 e il 2020, e di 0,33più calda del mese più caldo precedente, ossia luglio 2019. Il mese di luglio è risultato essere 1,5più caldo dellatra il 1850 e il 1900. Le ondate di calore hanno riguardato diverse regioni dell’emisfero settentrionale, compresa l’Europa meridionale. Temperature ben al di sopra ...