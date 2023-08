Ultime Notizie – Serie C | ecco i gironi ufficiali

(Di lunedì 7 agosto 2023) SonodiC. La Lega Pro ha infatti pubblicato idel campionato per la Stagione Sportiva 2023/2024 che partirà il 3 settembre. Definiti anche i calendari. GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona. GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. GIRONE C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, ...

Se la Formula 1 è al momento ferma ai box, in attesa che le monoposto tornino a rombare in pista a fine agosto per l'appuntamento di Zandvoort, il chiacchiericcio legato al mercato non intende minimam ...La Roma vuole completare il proprio reparto offensivo e l'ultimo nome che Tiago Pinto ha sondato è quello di Luis Muriel dall'Atalanta ...