Ultime Notizie Serie A | Scamacca | le prime parole da calciatore dell’Atalanta Audero all’Inter Cabral al Benfica

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, arrivain prestito dalla Sampdoria Emilsarà il nuovo secondo portiere dell’Inter: accordo raggiunto con la Sampdoria per il prestito dell’estremo difensore.: «L’Atalanta è il posto giusto per ripartire» Ledi Gianlucada nuovo attaccante: «Sarà bello giocare più competizioni, lottare per più obiettivi» Fiorentina,a un passo dal: leArhur, attaccante della Fiorentina, è a un passo dal. ...