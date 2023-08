Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione dritto in Ucraina in apertura di giornale bombardamenti russi a casa una per tutta la notte la città sud del paese è stata bersagliata dalle bombe una donna di 59 anni è morta in seguito ad un colpo di artiglieria che ha la sua casa diversi i feriti tra i civili soccorritori il governatore della città parlato di notte difficile lo scooter io sta proteggendo l’Ucraina ha detto il presidente dell’INPS chi che ha ringraziato i partner che sono a fianco di chi è Secondo i media turchi nell’ultima settimana di agosto bladimir Putin e sarà in Turchia per nuovi colloqui con il presidente turco erdogan il vertice Russia Turchia riguarderà oltre la guerra in Ucraina La ripresa della cordula esportazione grano i legami bilaterali rapporti tra Turchia ...