Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 18 | 10

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina bombardamenti russi a cherson per tutta la notte la città sud del paese è stata bersagliata dalle bombe una donna di 59 anni è morta in seguito ad un colpo di artiglieria che ha cercato la sua casa diversi feriti tra i civili soccorri il governatore della città parlato di notte difficile lo scooter io sta proteggendo l’Ucraina ha detto il presidente dell’INPS Kik e ha ringraziato i partner che sono a fianco di chi è Secondo i media turchi nell’ultima settimana di agosto bladimir Putin sarà in Turchia per nuovi colloqui con il presidente turco erdogan il vertice Russia Turchia riguarderà oltre la guerra in Ucraina La ripresa della corda sulle esportazioni di grano e le gambe laterali rapporti tra Turchia Azerbaijan Armenia anche la normalizzazione dei rapporti tra ...