Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale lunedì 7 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno c’è un po’ di tutto nel decreto omnibus oggi in consiglio dei ministri Dalle misure contro il caro voli al riordino del settore taxi e poi misure contro gli incendi e difetto dell’ interesse strategico Nazionale previsto lo stop al tetto sugli stipendi Nelle società per il ponte sullo stretto con una deroga che ha fatto insorgere le opposizioni alle norme del 2016 che fissano un limite di €240000 ai compensi riguarda i voli in particolare nella battaglia del provvedimento è stato inserito un articolo sulle pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati sulle tratte nazionali per le isole per i taxi è previsto invece un aumento fino al 20% delle licenze attualmente in circolazione tramite nuovi banchi allestiti dai comuni accompagnato da fondi per ...