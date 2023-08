Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per chi ha subito danni eccezionali per l’alluvione di maggio stop fino al 31 ottobre a bollette e avvisi di pagamento di luce gas acqua e rifiuti lo ha deciso l’autorità di regolazione per energia reti ambiente prolungando il periodo di sospensione già previsto la delibera riguarda i soggetti titolari di utenza e forniture nei comuni individuati dal decreto alluvione cioè che si trovano in parte dell’Emiliagna e in alcuni comuni delle province di Pesaro Urbino i comuni della città metropolitana di Firenze che si è Riaperto il caso dopo tanti anni è qualcosa di assolutamente positivo perché significa che la procura è sempre attiva e vigile su questa vicenda e anche che portatili scontrati nelle carte elementi che possono essere sensibili di ...