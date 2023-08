Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a crescere la polemica su Marcello De Angelis l’expert registra di destra responsabile della comunicazione istituzionale della regione Lazio finito nella bufera dopo il post su Facebook con cui ha negato la matrice neofascista strage di Bologna e sostenuto l’innocenza di Fioravanti membro e giardini i molti chiedono a gran voce le dimissioni a partire dalla segretaria Dainelli Slime se non riescono a farli vertici della regione Lazio si è presidente del consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati è grave che Meroni il giorno della commemorazione non sei riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista sarebbe gravissimo Se continua per mettere i suoi sodali di stravolgere la verità processuale ponga fine una volta per tutte ...

... come confermano le, ha modificato il processo esecutivo dei pignoramenti sui conti correnti ma anche su case e altri beni con il nuovo sistema di ricerca telematica di beni e crediti ...Clicca su foto allegate per vedere l'annuncio della Lega Serie A: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

"Erdogan proporrà a Putin un cessate il fuoco anticipato". LIVE Sky Tg24

La Polizia di Stato di Orvieto ha messo fine ad una serie di truffe on line che hanno colpito in questi ultimi anni diversi cittadini, che avevano messo in vendita vari oggetti ed elettrodomestici su ...Il mercato della Lazio si è finalmente sbloccato e nel giro di pochi giorni sono arrivati a Roma prima Kamada e poi Isaksen. Il giapponese è stato un gran colpo anche da un punto ...