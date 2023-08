Ultime Notizie Roma del 07-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e scade a mezzanotte l’ultima Pro delle Cobas dopo il volto del 26 luglio scorso che ha deposto il presidente Mohamed bazoum sull’ordine costituzionale non verrà ripristinato la comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale si è detta pronta per venire militarmente il paese africano e ora controllato dalla giunta guidata dal Generale abdourahmane Tiziani comandante della Guardia presidenziale che per favorire rimpatrio dei cittadini europei Ha riaperto gli spazi aerei francesi italiani tedeschi spagnoli britannici sono rientrati coordinati dalle cancellerie europee preoccupate per la grave crisi istituzionale e sociale che potrebbe portare a un vasto conflitto nella regione del sahel il presidente turco Recep tayyip erdogan durante i previsti colloqui con ...