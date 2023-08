Ultime Notizie – Mbappé | no al rinnovo con il Psg Allenamento con gli esuberi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Il Psg riprende oggi pomeriggio gli allenamenti sotto la guida di Luis Enrique nella nuova Ciudad Deportiva de Poissy. Lo farà ancora senza Kylian, che stamattina si è allenato con il resto dei cedibili, nel gruppo B della rosa parigina. Tutto quindi farebbe pensare che non sarà nella lista del tecnico per l’esordio in Ligue 1 sabato prossimo al Parco dei Principi contro il Lorient. Il club francese mantiene la posizione secondo cui la sua stella non è nel progetto perché ritiene che il giocatore, con la sua ferma decisione di rimanere svincolato il prossimo anno, nonostante avesse dichiarato diversamente in varie interviste e, secondo il Qatar, anche in molteplici conversazioni che hanno avuto luogo durante quest’anno, non vuole più far parte del nuovo progetto di Luis Enrique. Resta quindi sempre più probabile che l’attaccante resti fuori ...