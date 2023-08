Ultime Notizie – la vittima è un uomo di Mantova

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Secondo morto in Italia per West Nile Virus: si tratta di un anziano della provincia di, deceduto in ospedale, a, sabato scorso. Lo confermano all'Adnkronos Salute fonti qualificate. La secondadella stagione per il virus della febbre del Nilo, trasmesso dalla puntura di zanzara, segue il primo decesso, avvenuto a fine luglio, sempre in Lombardia, a Cremona. Intanto il numero di casi di West Nile nell'è cresciuto nell'ultima settimana, passando da 6 a 25, come riportato dal bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, che era stato aggiornato il 3 agosto, dunque prima della morte avvenuta a.